Fans und Teamkollegen fordern die größte Brüskierung des Ballon d'Or

So ist es auch bei Auszeichnungen: Nicht jeder ist mit dem Ergebnis zufrieden und wünschte sich, seine Favoriten wären besser verblasst. Das passiert jedes Mal, aber vielleicht mehr als anderswo mit dem Ballon d'Or, einem Preis, der individuelle Exzellenz in einer kollektiven Sportart belohnt. Viele Barcelona-Fans hatten erwartet, dass Lamine Yamal die große Auszeichnung entgegennehmen würde, aber selbst unter ihnen waren sie sich einig, dass die größte Brüskierung des Abends nicht der Teenager war. Es war Pedri.

Pedro González ist für viele das Herz des FC Barcelona, der beste Spieler auf seiner Position, der unverzichtbare Spielschöpfer, der später Lamine oder Raphinha ihre Magie wirken lässt. Nachdem Rodri Hernández von Manchester City im vergangenen Jahr die Figur des Mittelfeldspielers für sich beansprucht hatte, erwarteten einige, dass das Gleiche in diesem Jahr mit Pedri passieren würde. Zumindest eine Top-5-Position. Aber er wurde Elfter.

Die Fans reagierten auf die Nachricht fassungslos und empört. Ferran Torres, sein Teamkollege beim FC Barcelona, postete eine Story, die Pedris elften Platz mit den Emojis "Blowing Head" und "facepalm " zeigt.

Aitana Bonmatí, die ihren dritten Ballon d'Or in Folge gewann, nutzte ihre Rede, um um mehr Anerkennung für die Mittelfeldspielerinnen zu bitten. "Ich hebe gerne Mittelfeldspieler wie Pedri hervor. Wir müssen mehr über Pedri sprechen."