Die Dreharbeiten zu Fallout: Staffel 2 sind nun abgeschlossen

HQ

Obwohl wir gerade die zweite Staffel der phänomenalen Serie The Last of Us genießen, war es Fallout, das wir vor etwa einem Jahr genossen haben, das auch eine absolut phänomenale Verfilmung eines Videospiels war. Sie wurde fast sofort für eine zweite Staffel aufgenommen, und wie wir bereits berichtet haben, wird sie derzeit gedreht.

Oder... Es wurde gefilmt. Denn am Donnerstagabend posteten die Schauspieler hinter den beiden Hauptfiguren Lucy MacLean und The Ghoul, Ella Purnell und Walton Goggins, via Instagram, dass die Dreharbeiten nun abgeschlossen sind. Fallout ist offensichtlich eine Serie, die viel Postproduktionsarbeit erfordert, aber eine Premiere Ende dieses Jahres oder höchstwahrscheinlich Anfang 2026 scheint wahrscheinlich.