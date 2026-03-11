Fallout 3 Remaster scheinbar durch neue Spielzeug-Anzeige bestätigt

HQ

Wird das Remaster von Fallout 3 das neue Assassin's Creed: Black Flag Resynced werden? Es ist durchaus möglich, dass wir ein neues Remaster in der Hand haben, das alle anerkennen wollen – außer dem Entwickler. Ein neues Spielzeug-Angebot deutet ziemlich stark auf ein Fallout 3 Remaster hin, auch wenn Bethesda auf der Ödland-Front ganz still ist.

Wie im Fallout-Subreddit entdeckt und von Wccftech berichtet wurde, wurde das Remaster Fallout 3 scheinbar durch eine neue Spielzeugserie bestätigt, die von McFarlane gelistet wurde. In der Inszenierung sehen wir, dass die "ELITE EDITION 7IN - Fallout 3 REMASTERED - #13 T-45B NUKA COLA" zu unseren Besuchern gelangt, was bedeuten könnte, dass das Spiel (falls es echt ist) mit diesem Spielzeug vielleicht als Collector's Edition oder etwas Ähnliches erscheinen würde.

Mit dem großen Erfolg der Fallout-TV-Serie und der Liebe, die wir für alte Bethesda-Spiele bei The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gesehen haben, scheint es naheliegend, ein Fallout-Remaster in der Wildnis zu holen. Fans wollen natürlich ein Remake von Fallout: New Vegas sehen, aber es scheint, als würde Bethesda zuerst sein eigenes klassisches Ödland-Abenteuer angehen.