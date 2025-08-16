Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin endet ohne Durchbruch in der Ukraine

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Wir können jetzt sagen, dass das lang erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska ohne ein konkretes Abkommen über die Ukraine zu Ende gegangen ist.

Der Präsident der Vereinigten Staaten betonte, dass Kiew "einen Deal machen muss", während Putin Russlands Beharren darauf wiederholte, die Ursachen des Konflikts anzugehen. "Wir haben einige Fortschritte gemacht", sagte Trump. "Es gibt keinen Deal, solange es keinen Deal gibt", fügte er hinzu.

Unterdessen sagte der russische Präsident Wladimir Putin, dass "wir bereit sind, daran zu arbeiten. Ich hoffe, dass die Einigung, die wir erreicht haben, es uns ermöglicht, diesem Ziel näher zu kommen und den Weg zum Frieden in der Ukraine zu ebnen."

"Wir erwarten, dass Kiew und die europäischen Hauptstädte all dies konstruktiv wahrnehmen und keine Hindernisse schaffen. Dass sie nicht versuchen werden, den sich abzeichnenden Fortschritt durch Provokationen oder Intrigen hinter den Kulissen zu stören."

Obwohl von Fortschritten die Rede war, präsentierte keine der beiden Seiten konkrete Schritte in Richtung eines Waffenstillstands, so dass Zweifel an der Wirkung des Gipfels aufkommen ließen. Für Putin war es ein symbolischer Sieg, mit Trump die Bühne zu teilen, während Trump signalisierte, dass weitere Gespräche mit Selenskyj folgen könnten.