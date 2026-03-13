Europa kritisiert die USA dafür, die russischen Ölsanktionen zu lockern: Risiko, "Putins Kriegskassen" zu füllen.

HQ

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Entscheidung der Trump-Regierung, die Sanktionen gegen russisches Öl vorübergehend aufzuheben, kritisiert und gewarnt, dass die Lockerung der Beschränkungen den Druck auf Moskau im Zuge des anhaltenden Ukraine-Konflikts untergräbt. Merz sagte, die Entscheidung, die dazu abziele, die durch den US-israelischen Krieg gegen Iran verursachten explodierenden globalen Energiepreise zu mildern, sei "falsch" und bestand darauf, dass die Unterstützung für die Ukraine trotz der Nahostkrise fest bleiben müsse.

Die Ausnahmegenehmigung, die vom US-Finanzminister Scott Bessent angekündigt wurde, erlaubt es Ländern, russisches Öl zu kaufen, das bereits 30 Tage auf See ist. Washington stellte die Maßnahme als eng gezielt dargestellt und behauptete, sie würde der russischen Regierung nicht wesentlich zugutekommen, da die meisten Öleinnahmen am Abbauort eingezogen werden. Dennoch argumentierten Kritiker in Europa, darunter Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron, dass die Entscheidung das Risiko birge, "Putins Kriegskassen" zu füllen, zu einem Zeitpunkt, in dem russische Energiegewinne weitere Aggressionen finanzieren könnten.

Die globalen Ölmärkte bleiben volatil. Brent-Rohöl wurde trotz der Ausnahmegenehmigung für über 100 US-Dollar pro Fass gehandelt, da Irans Angriffe im Golf und die nahezu geschlossene Straße von Hormus weiterhin die Zuflüsse stören. Die Internationale Energieorganisation hat kürzlich die größte jemals aus strategischen Reserven freigegebene Freigabe (400 Millionen Barrel) genehmigt, um der historischen Versorgungsstörung entgegenzuwirken. Dennoch warnen Analysten, dass der Nahostkonflikt, einschließlich der Verminung durch Iran in der Meerenge, die Preise noch weiter in die Höhe treiben könnte, wobei einige Prognosen auf 200 Dollar pro Barrel hindeuten, falls die Spannungen anhalten.