Sport
EuroBasket: erste Ergebnisse und Zeiten für den 2. Spieltag vom 29. bis 30. August
Ergebnisse des 1. Spieltags der EuroBasket und Zeiten für die zweiten Spiele der Gruppenphase.
HQ
Der erste Spieltag der EuroBasket 2025 ist vorbei, 16 Spiele wurden in Lettland (Gruppe A), Finnland (Gruppe B), Zypern (Gruppe C) und Polen (Gruppe D) ausgetragen. Dies waren die Ergebnisse:
Gruppe A
- Tschechische Republik 50 - 62 Portugal
- Lettland 73 - 93 Türkei
- Serbien 98 - Estland 64
Gruppe B
- Großbritannien 70 - 94 Litauen
- Montenegro 76 - 106 Deutschland
- Schweden 90 - 93 Finnland
Gruppe C
- Georgien 83 - 69 Spanien
- Bosnien und Herzegowina 91 - 64 Zypern
- Griechenland 75- 66 Italien
Gruppe D
- Israel 83 - 71 Island
- Belgien 64 - 92 Frankreich
- Slowenien 95 - Polen 105
Nun geht es am 29. und 30. August, Freitag und Samstag, mit dem 2. Spieltag 2 weiter. Dies sind die Zeiten in MESZ (in Großbritannien eine Stunde früher).
Freitag, 29. August
- Deutschland vs. Swden: 12:30 Uhr
- Türkei vs. Tschechien: 13:45 Uhr
- Litauen - Montenegro: 15:30 Uhr
- Estland vs. Lettland: 17:00 Uhr
- Finnland - Großbritannien: 19:30 Uhr
- Portugal - Serbien: 20:15 Uhr
Samstag, 30. August
- Italien - Georgien: 14:00 Uhr
- Island vs. Belgien: 14:00 Uhr
- Frankreich - Slowenien: 17:00 Uhr
- Zypern - Griechenland: 17:15 Uhr
- Polen - Israel: 20:30 Uhr
- Spanien - Bosnien und Herzegowina: 20:30 Uhr
So sehen Sie die EuroBasket 2025 live
Je nach Land finden Sie die EuroBasket 2025 auf verschiedenen Kanälen, einige frei empfangbar und andere kostenpflichtig. Hier ist eine Liste, wo Sie die EuroBasket 2025 sehen können, die bis zum 14. September läuft.
- Belgien: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnien und Herzegowina: EON
- Zypern: ALPHA CYPRUS
- Tschechien: CT sport
- Spanien: Teledeportation
- Estland: TV3 TV6
- Finnland:Nelonen Ruutu
- Frankreich: TMC
- Georgien: Georgischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk
- Deutschland: Magentasport Basketball, RTL
- Griechenland: ERTFLIX, NOVASPORTS
- Island: RUV - Isländischer Nationaler Rundfunk
- Italien: DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia
- Lettland: Go3
- Litauen: TV3 Litauen
- Montenegro: RTCG 2
- Polen: TVP SPORT, RTP2
- Slowenien: Šport TV, EON
- Serbien: Radio Television of Serbia (RTS), Arenasport
- Schweden: SVT1
- Türkiye: S SPORT, TRT SPOR