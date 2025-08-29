EuroBasket: erste Ergebnisse und Zeiten für den 2. Spieltag vom 29. bis 30. August

HQ

Der erste Spieltag der EuroBasket 2025 ist vorbei, 16 Spiele wurden in Lettland (Gruppe A), Finnland (Gruppe B), Zypern (Gruppe C) und Polen (Gruppe D) ausgetragen. Dies waren die Ergebnisse:

Gruppe A



Tschechische Republik 50 - 62 Portugal



Lettland 73 - 93 Türkei



Serbien 98 - Estland 64



Gruppe B



Großbritannien 70 - 94 Litauen



Montenegro 76 - 106 Deutschland



Schweden 90 - 93 Finnland



Gruppe C



Georgien 83 - 69 Spanien



Bosnien und Herzegowina 91 - 64 Zypern



Griechenland 75- 66 Italien



Gruppe D



Israel 83 - 71 Island



Belgien 64 - 92 Frankreich



Slowenien 95 - Polen 105



Nun geht es am 29. und 30. August, Freitag und Samstag, mit dem 2. Spieltag 2 weiter. Dies sind die Zeiten in MESZ (in Großbritannien eine Stunde früher).

Freitag, 29. August



Deutschland vs. Swden: 12:30 Uhr



Türkei vs. Tschechien: 13:45 Uhr



Litauen - Montenegro: 15:30 Uhr



Estland vs. Lettland: 17:00 Uhr



Finnland - Großbritannien: 19:30 Uhr



Portugal - Serbien: 20:15 Uhr



Samstag, 30. August



Italien - Georgien: 14:00 Uhr



Island vs. Belgien: 14:00 Uhr



Frankreich - Slowenien: 17:00 Uhr



Zypern - Griechenland: 17:15 Uhr



Polen - Israel: 20:30 Uhr



Spanien - Bosnien und Herzegowina: 20:30 Uhr



So sehen Sie die EuroBasket 2025 live

Je nach Land finden Sie die EuroBasket 2025 auf verschiedenen Kanälen, einige frei empfangbar und andere kostenpflichtig. Hier ist eine Liste, wo Sie die EuroBasket 2025 sehen können, die bis zum 14. September läuft.



Belgien: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnien und Herzegowina: EON



Zypern: ALPHA CYPRUS



Tschechien: CT sport



Spanien: Teledeportation



Estland: TV3 TV6



Finnland:Nelonen Ruutu



Frankreich: TMC



Georgien: Georgischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk



Deutschland: Magentasport Basketball, RTL



Griechenland: ERTFLIX, NOVASPORTS



Island: RUV - Isländischer Nationaler Rundfunk



Italien: DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia



Lettland: Go3



Litauen: TV3 Litauen



Montenegro: RTCG 2



Polen: TVP SPORT, RTP2



Slowenien: Šport TV, EON



Serbien: Radio Television of Serbia (RTS), Arenasport



Schweden: SVT1



Türkiye: S SPORT, TRT SPOR

