Escape from New York Reboot, Paddington 4 in Arbeit bei StudioCanal

Die CinemaCon läuft, und es scheint, als wäre das Kino endgültig zurück, denn wir haben einen weiteren Paddington-Film, auf den wir uns freuen können. StudioCanal, das Unternehmen hinter Paddingtons filmischen Abenteuern, hat bestätigt, dass ein Team von Autoren derzeit am vierten Film des berühmten Bären arbeitet. Außerdem arbeitet das Studio an einem Reboot von John Carpenters Escape from New York.

Carpenters Kultklassiker von 1981 zeigte Kurt Russell als ehemaligen Spezialeinsatzagenten und Bundesgefangenen Snake Plissken (eine starke Inspiration für Solid Snake), der seine Freiheit gewinnen muss, indem er dem Präsidenten hilft, vor Aufständischen zu fliehen. Laut The Hollywood Reporter gibt es noch keine wesentlichen Details zum Escape from New York -Reboot, obwohl Fans seit Jahren sagen, Kurt Russells Sohn Wyatt könnte Snake Plissken spielen.

Die Details zu Paddington 4 waren ebenfalls trocken. Wir wissen, dass ein Team von Comedy-Autoren gerade das Drehbuch entwirft, aber wir haben keine Namen darüber bekommen, wer diese Autoren sind. Es sind nicht nur diese beiden Filme, an denen StudioCanal gerade arbeitet. Das Unternehmen bestätigte außerdem eine Neuinterpretation des Films The Howling von 1981, und Sean Byrnes neuer Thriller The Mannequin wird diesen Sommer mit der Produktion beginnen.

Eli Roths Ice Cream Man bekam seinen ersten Blick, und Danny Boyles neuester Film Ink bekam ebenfalls einen First Look, zusammen mit Elinsore sowie Everybody Wants to Fuck Me.