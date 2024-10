Es stellt sich heraus, dass sich zwei neue Live-Action-Filme von Der Herr der Ringe in der Entwicklung befinden

HQ

Nach der The Lord of the Rings -Trilogie und der The Hobbit -Trilogie hat Warner Bros. Wellen geschlagen, um Tolkiens Fantasy-Universum wirklich zu melken. Dies gipfelt bereits in einem Anime-Projekt namens The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim im Dezember und einem Projekt namens The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum im Jahr 2026, in dem Andy Serkis auf dem Regiestuhl und zurück als hässliches kleines Monster zu sehen sein wird.

Was das letztgenannte Projekt betrifft, so gab es Berichte, die darauf hindeuteten, dass Warner Bros. diesen kleinen Teil der Mittelerde-Geschichte irgendwie aufteilen würde (den Teil, in dem Gandalf die Shire verlässt und Aragorn auf die Jagd nach Gollum geht, wobei die Orks ihn schlagen, ein Teil, auf den wir in The Fellowship of the Ring für ein paar Sekunden Bezug genommen haben und uns die "Beutlin! Shire! -Zeile) in zwei Filme, aber zum Glück scheint das nicht korrekt zu sein.

Empire hat nun einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass The Hunt for Gollum ein Film sein wird und dass Warner Bros. derzeit dabei ist, einen zweiten und anderen Live-The Lord of the Rings Action-Film zu entwickeln. In einem Interview mit der Drehbuchautorin Philippa Boyens heißt es:

"Ich kann Ihnen definitiv sagen, dass es nicht zwei Filme sind! Das war ein echtes Missverständnis, das passierte, weil wir begonnen haben, konzeptionell an zwei verschiedenen Live-Action-Filmen zu arbeiten. Der erste ist Die Jagd nach Gollum, der zweite muss noch bestätigt werden."

Boyens verrät auch ein wenig mehr über The Hunt for Gollum und fügt hinzu: "Es ist eine ziemlich intensive Geschichte, die nach der Geburtstagsfeier von Bilbo und vor den Minen von Moria spielt. Es ist ein spezifischer Brocken einer unglaublichen, unerzählten Geschichte, erzählt aus der Perspektive dieser unglaublichen Kreatur."

Die Idee, dass The Hunt for Gollum in zwei Teile aufgeteilt werden würde, kam größtenteils aus Kommentaren von Ian McKellan, der anmerkte, dass es eine ziemlich umfangreiche Geschichte werden sollte, aber dies schien ein Drahtseil gewesen zu sein, was Boyens auch erklärte: "Wir spielen mit einer Reihe von Ideen herum, aber die meisten dieser Ideen beinhalten Gandalf. Gandalf würde also möglicherweise für zwei Live-Action-Filme zurückkehren."

Klingt noch mehr Live-Action The Lord of the Rings spannend für dich?