Forza Horizon 5 für PlayStation soll Gerüchten zufolge bereits fertiggestellt und vollständig spielbar sein

HQ

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Dinge bei vielen Xbox-Fans Anfang des Jahres "den Fan getroffen" haben, als Microsoft seinen neuen Ansatz für Spiele und seine Zukunftspläne vorstellte. In ihren Augen hat alles das Potenzial, eine Xbox zu sein – was natürlich ein bisschen übertrieben ist –, aber die Vorstellung, dass mehr Menschen letztendlich Zugang zu Spielen erhalten, ist keine schlechte Sache.

Sea of Thieves, Hi-Fi Rush und Pentiment waren einige der ersten Titel, die ihren Weg auf konkurrierende Plattformen fanden, und jetzt scheint es an der Zeit zu sein, dass eine der historisch stärksten Xbox-Franchises auf PlayStation umsteigt: Forza. Berichten zufolge existiert Forza Horizon 5 in einer spielbaren Version für Sonys Konsole und wartet nur auf den richtigen Moment, um zu starten.

Wie siehst du die Möglichkeit, dass Forza auf PlayStation erscheint? Ist es eine gute oder eine schlechte Sache?