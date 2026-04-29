Es gibt gemischte Berichte über das Venom-Spiel, da der Synchronsprecher behauptet, es sei abgesetzt worden

Wir wissen, dass Insomniac an mehr Marvel's Spider-Man arbeitet. Nach dem Erfolg der ersten beiden Spiele und Miles Morales wäre man verrückt, nicht noch mehr Netzschwing-Action für uns zu schaffen. Wir denken jedoch nicht nur an Marvels Spider-Man 3, wenn wir uns die nächsten Projekte von Insomniac vorstellen. Über ein Venom-Spiel wurde viel spekuliert, und doch scheint seine Zukunft heftig umstritten zu sein.

In einem kürzlichen Chat im Love It Film Podcast sagte Nadji Jeter, Synchronsprecherin von Miles Morales, dass ein Venom-DLC sowie ein Spiel in Arbeit seien, aber beide Projekte wurden aufgrund des tragischen Todes von Tony Todd im Jahr 2024 abgesagt. "Wir wollten ein Venom-Spiel machen. Wir wollten eigentlich ein Venom-Spiel und einen Venom-DLC veröffentlichen, aber wir haben Tony Todd verloren", sagte Jeter (über Eurogamer).

Diese Behauptung gelangte schließlich in ResetEra, wo der Bloomberg-Journalist Jason Schreier seine eigenen Beiträge einbrachte. Er behauptete einfach: "Das stimmt nicht." Nun ist unklar, ob Schreier sagt, das Spiel sei immer noch abgesetzt, wurde aber wegen Todds Tod nicht eingestellt, oder ob die Entwicklung noch läuft. Wir werden definitiv keinen Story-DLC für Marvel's Spider-Man 2 bekommen, aber ein kleineres Venom-Spiel könnte uns helfen, während wir auf den letzten Akt der Insomniac-Trilogie warten.