Marvel's Venom Berichten zufolge noch in aktiver Entwicklung, Wolverine soll 2026 auf den Markt kommen

Das nächste Spiel von Insomniac könnte sich in die Mega-Liste der Veröffentlichungen im Jahr 2026 einreihen, da ein aktueller Bericht darauf hindeutet, dass Marvel's Wolverine immer noch das nächste Jahr für seine Veröffentlichung anpeilt. Derselbe Bericht teilt uns auch mit, dassMarvel's Venom sich das Spiel noch in der aktiven Entwicklung befindet und auch mögliche Details über seinen Protagonisten enthüllt wurden.

Dieser Bericht stammt von MP1st, das mit einer verifizierten Quelle darüber gesprochen hat, dass Marvel's Wolverine immer noch auf dem Weg zu einer Veröffentlichung im Jahr 2026 ist. Wir haben seit Jahren nichts Offizielles für das Spiel gesehen, aber Spekulationen deuten darauf hin, dass es bei einem bevorstehenden PlayStation State of Play-Event erscheinen wird.

Was Venom betrifft, so befindet sich das Spiel Berichten zufolge noch in der aktiven Entwicklung und ist nicht den Weg des Spider-Verse-Spiels gegangen, das Insomniac ausgeheckt hatte. Derzeit wird vermutet, dass sich das Spiel in der Vorproduktion befindet, da Wolverine weiterhin Priorität hat. Im Gespräch mit anderen Quellen, die MP1st nicht bestätigen konnte, wäre der Protagonist des Spiels anscheinend Eddie Brock, mit einem Blick viel näher an seiner Comic-Darstellung. Cletus Kasady kehrte ebenfalls als Carnage zurück, wobei auch ein monströseres Anti-Venom im Spiel auftauchte.

Wir müssen abwarten und sehen, wie sich die Marvel-Projekte von Insomniac in Zukunft entwickeln, aber es scheint, dass der Entwickler noch einige Zeit an Comic-Spielen arbeiten wird, da es auch Gerüchte gibt, dass Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099 in einem zukünftigen Titel zu sehen sein wird.