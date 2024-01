Es gibt bereits Palworld Gaming-PCs

HQ

Es ist jetzt eine Woche her, dass Palworld sein Debüt als Early-Access-Titel feierte, und in dieser Zeit hat es bemerkenswerte Erfolge erzielt und sogar die Aufmerksamkeit von The Pokémon Company auf sich gezogen. Da Palworld die neueste Gaming-Sensation ist, hat die britische PC-Baufirma CCL Computers eine Reihe von Systemen angekündigt, die sich um den Monsterfang-Titel drehen.

Es stehen vier Computer zur Verfügung, von denen jeder ein Design hat, das einen Kumpel aus dem Spiel widerspiegelt. Es gibt einen Grizzbolt, Direhowl, Foxparks und einen Kitsun-Rechner, die alle mit den gleichen Kernspezifikationen ausgestattet sind: einem Intel Core i5-12400F, einer Nvidia GeForce RTX 4060, 16 GB DDR4-Speicher und einer 1 TB Gen4 NVMe-SSD.

Der Preis der Modelle beginnt alle bei 999,95 £, obwohl sich die Preise erheblich unterscheiden, wenn Sie am Ende Konfigurationsänderungen vornehmen.

Würden Sie einen Computer im Palworld -Stil bekommen?

