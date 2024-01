Die Pokémon Company leitet eine Untersuchung zu Palworld über geistiges Eigentum und die im Spiel verwendeten Assets ein

HQ

Seit seinem Debüt am 19. Januar konnten wir Sie fast jeden Tag über einen weiteren Verkaufsrekord informieren, den Palworld gebrochen hat. Heute ist das nicht anders, denn das Spiel hat es geschafft, den Meilenstein von acht Millionen verkauften Exemplaren zu überschreiten und gleichzeitig zwei Millionen gleichzeitige aktive Benutzer auf Steam zu knacken, eine Leistung, die nur PUBG: Battlegrounds jemals anders geschafft hat.

Aber es ist nicht alles für den Monsterfang-Titel von Pocketpair, denn der Erfolg von Palworld hat endlich die Blicke von The Pokémon Company auf sich gezogen. In einem neuen Unternehmensbericht hat TPC angekündigt, dass es eine Untersuchung von Palworld und dem geistigen Eigentum oder den Vermögenswerten, die im Spiel verwendet wurden, einleitet. Dazu gehört zweifelsohne auch die Befürchtung, dass viele der Freunde in Palworld Modelle und Designs verwenden, die Pokémon-Kreaturen ähneln.

"Wir haben viele Anfragen zu einem Spiel eines anderen Unternehmens erhalten, das im Januar 2024 veröffentlicht wird. Wir haben keine Genehmigung für die Verwendung von geistigem Eigentum oder Vermögenswerten von Pokémon in diesem Spiel erteilt. Wir beabsichtigen, alle Handlungen, die geistige Eigentumsrechte im Zusammenhang mit den Pokémon verletzen, zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu bekämpfen. Wir werden weiterhin jedes einzelne Pokémon und seine Welt hegen und pflegen und daran arbeiten, die Welt auch in Zukunft durch Pokémon zusammenzubringen."

Während wir darauf warten, was diese Untersuchung ergibt, hat Pocketpair in seiner ersten Roadmap seine Pläne zur weiteren Expansion und zum Wachstum von Palworld angekündigt. Dazu gehören Fehlerbehebungen, KI-Verbesserungen, Servertransfers und -migrationen, Steam-Xbox-Crossplay, Verbesserungen der Xbox-Funktionen, neue Inseln, Freunde, Bosse, Technologien und sogar PvP-Unterstützung und Raid-Bosse. Es gibt keinen Zeitrahmen, wann diese Funktionen erscheinen werden, aber es wird aktiv daran gearbeitet.