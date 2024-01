Palworld überschreitet die Marke von acht Millionen verkauften Exemplaren

HQ

Seit der Premiere am vergangenen Freitag ist es so etwas wie Tradition, jeden Tag zu berichten, dass sich Palworld eine weitere Million Mal verkauft hat, und dieser schöne Donnerstag ist da keine Ausnahme. Wieder einmal gibt Pocketpair über den offiziellen Palworld Account auf X bekannt, dass ein neuer Meilenstein erreicht wurde und dass sich das Spiel nun in weniger als sechs Tagen über acht Millionen Mal verkauft hat.

Sie erinnern uns auch daran, dass es immer noch einen Rabatt von 10% auf das Spiel auf Steam gibt, ein Launch-Angebot, das seit der Premiere besteht, aber später heute Abend endet. Wenn Sie dieses Monsterabenteuer spielen und etwas Geld sparen möchten, handeln Sie jetzt.

Gestern kündigte Pocketpair seine Pläne für die Zukunft in einer sogenannten Roadmap an, in der sie erklären, welche Investitionen wir in Zukunft in Form von Bugfixes, kommenden Updates und neuen Inhalten erwarten können. Schauen Sie sich das Bild unten an, um einen Überblick darüber zu erhalten, was vor sich geht.