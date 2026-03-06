Es gibt bereits fünf Pragmata Spielguides, die sehr nach KI-Müll aussehen

HQ

Wachsame Resetera-Nutzer haben eine neue Art bemerkt, KI in der Spielewelt einzusetzen, was wir für erwähnenswert halten oder vielleicht eher warnen sollten. Amazon verkauft Anleitungen für Capcoms Titel Pragmata, was an sich nicht besonders spannend ist, da Spielanleitungen fast so alt sind wie Videospiele selbst.

Was hier jedoch etwas seltsam ist, ist, dass Pragmata noch nicht veröffentlicht wurde. Obwohl es kürzlich um eine Woche auf den 17. April verschoben wurde, ist noch über ein Monat bis zum Start verbleibend. Ein kurzer Blick in die Anleitungen zeigt, dass die Cover definitiv nicht offiziell sind und nicht einmal Pragmata ähneln, was ein sehr deutliches Zeichen für billigen KI-Müll ist.

Die Bücher sind in mehreren wichtigen Sprachen erhältlich, und Sie können hier einen Auszug daraus lesen. Wie genau sie sich entwickeln, bleibt abzuwarten, wenn Capcom das Spiel tatsächlich veröffentlicht, aber bis dahin raten wir zur Vorsicht. Die Vorstellung, dass es fünf vollständige inoffizielle Guides für ein Spiel gibt, das noch anderthalb Monate entfernt ist, erscheint gelinde gesagt höchst unwahrscheinlich, und das Risiko besteht darin, dass man nicht das bekommt, wofür man bezahlt, sondern KI-Zeug, das aus Wikipedia und Vorschauen erstellt wird.