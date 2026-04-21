Erwarte nicht, dass Deadpool jemals wieder ein Solo-Abenteuer im MCU bekommt

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Obwohl Deadpool & Wolverine etwas gemischte Kritiken erhielt, war es ein riesiger Kassenschlager mit über 1,3 Milliarden Dollar, und beide Vorgänger waren ebenfalls sehr erfolgreich. Aber trotzdem sollten wir wohl keine Hoffnung auf weitere Solo-Abenteuer für Deadpool hochhalten – zumindest nicht laut seinem Schauspieler (und auch Drehbuchautor) Ryan Reynolds.

Er glaubt offenbar, dass die Figur am besten mit anderen zusammenarbeitet, und hat daher die Idee von Solo-Abenteuern für den Merc with a Mouth komplett aufgegeben. In einem Interview mit Today (über Nerdist) sagt er:

"Ich habe Dinge geschrieben. Ich glaube nicht, dass ich ihn jemals wieder in den Mittelpunkt stellen werde. Er ist eine Nebenfigur. Er ist ein Typ, der in einer Gruppe großartig ist."

Daher scheint es unbestreitbar, dass wir ein zukünftiges Deadpool 4 einfach vergessen können. Es scheint wahrscheinlich, dass er einen Cameo-Auftritt in Avengers: Doomsday haben wird, und vielleicht ist das vor allem die Art, wie wir ihn in Zukunft sehen werden.

Was denkt ihr darüber, seid ihr traurig oder erleichtert?