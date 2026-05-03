Erwarte, dass ein Durchspielen von Directive 8020 etwa acht Stunden dauern wird

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Die Dark Pictures-Titel der Horror-Veteranen Supermassive Games waren in der Regel immer kompaktere Abenteuer, die es einem Spieler oder einer Gruppe von Spielern ermöglichen, den Abspann in angemessener Zeit zu erreichen. Das haben wir schon in den zahlreichen Teilen der 'ersten Staffel' der Horror-Anthologie gesehen, aber da Direktive 8020 fast da ist und die nächste Staffel der Geschichten starten soll und ein komplexeres und ambitionierteres Design bietet, sollten wir mit einer ähnlichen Dauer für diesen kommenden Teil rechnen?

Genau das haben wir beim Kreativdirektor Will Doyle gefragt, wo bestätigt wurde, dass Directive 8020 erneut eine Laufzeit von etwa acht Stunden für Verfolgende der Hauptgeschichte und weit über 20 Stunden für diejenigen, die alle möglichen erzählerischen Optionen sehen möchten, umfassen wird.

"Wenn du dich in die Geschichte eintauchst und wirklich in die Geheimnisse und Interaktionen mit den Boten eintauchst, dauert es etwa 8 Stunden. Als Entscheidungsspiel kann es früher enden, wenn du die falschen Entscheidungen triffst! Aber dein erster Durchgang ist erst der Anfang. Wir haben in der Richtlinie 8020 eine neue Funktion namens Turning Points eingeführt. Diese "Story-Karte" ermöglicht es den Spielern, wichtige Entscheidungen zurückzuspulen und neu zu treffen, wobei das Erlebnis auf verschiedene Spielstile zugeschnitten ist. Manche Spieler wollen alle möglichen Ausgänge entdecken oder einfach einen anderen Weg einschlagen, indem sie einen Lieblingscharakter am Leben erhalten. Wir erwarten also, dass dies die Zeit der Spieler mit dem Spiel deutlich mehr Stunden verlängert. Einige Testgruppen haben mehr als 20 Stunden damit verbracht, alle Möglichkeiten zu untersuchen, die die Geschichte bieten kann."

Mehr über Directive 8020 erfahren Sie in unserem vollständigen Interview mit Supermassive Games hier, und bald können Sie auch in die Action eintauchen, denn das Spiel erscheint am 12. Mai auf PC, PS5 und Xbox Series X/S.