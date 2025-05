Eröffnungsszene von Jurassic World Rebirth von Gareth Edwards enthüllt

HQ

Jurassic World Rebirth wird die Tradition der Jurassic World-Reihe fortsetzen, mutierte Dinosaurier (oder Monster) als Hauptbösewicht des Films zu zeigen. Im Gegensatz zum Indominus Rex und Indoraptor wird der D-Rex, der kürzlich vom Empire Magazine als Distortus Rex enthüllt wurde, jedoch ein sechsbeiniger Freak sein, der wenig Ähnlichkeit mit einem echten Dinosaurier hat und dem Xenomorph von Aliens aus Star Wars' Rancor näher kommt.

In der neuesten Ausgabe des britischen Filmmagazins hat Gareth Edwards neue Details über die Kreatur enthüllt und, was noch interessanter ist, die Eröffnungsszene des Films. Wenn man nicht wissen will, wie der Film anfängt, schaut man sich natürlich besser woanders um.

Aber wenn Sie nichts gegen sehr kleine Spoiler haben, sagte er laut dem Printmagazin Folgendes. Die Ausgabe wurde gestern veröffentlicht und von einigen Dino-Fans aufgegriffen, die mehr über den Film erfahren wollten, während sie auf den zweiten Jurassic World Rebirth-Trailer warteten.

Dies ist die Eröffnungsszene von Jurassic World Rebirth

Anscheinend wird der Film mit einer Rückblende beginnen, die vor 17 Jahren in einer InGen-Einrichtung spielt (also 2010, wenn man bedenkt, dass Rebirth fünf Jahre nach Dominion spielt, also 2027). "Techniker in Schutzanzügen haben an der Dino-DNA herumgebastelt und dabei die vielleicht fieseste und seltsamste Kreatur geschaffen, die wir bisher in der Jurassic World-Serie gesehen haben: den Distortus Rex, o D-Rex.

Obwohl, in wahrer Horror-Manier, der Prolog nur einen kurzen, verschwommensten Blick darauf gewährt, eingehüllt in Trockeneis." Es scheint, dass im ersten Jurassic World Rebirth-Trailer ein Ausschnitt aus dieser Szene gezeigt wurde, der die Silhouette der Kreatur hinter einem armen Wissenschaftler zeigt, der kurz davor ist, gefressen zu werden.

Edwards scherzt dann, dass sie so sehr ins Detail gehen, um es zu entwerfen, nur um es zu verstecken und es der Fantasie zu überlassen. Er beschreibt ihn so, "als ob H.R. Giger einen T-Rex entworfen hätte", während David Vickery, VFX Supervisor bei ILM, es so beschreibt, "als ob ein anderes Tier um den T-Rex gewickelt worden wäre".

Um den D-Rex vollständig zu sehen, müssen wir bis zum 2. Juli warten... Obwohl einige durchgesickerte Bilder von Spielzeug bereits im Internet herumgeschoben werden, falls Sie neugierig sind.