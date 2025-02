Erster Jurassic World: Rebirth Trailer zeigt neue und alte Dinosaurier... und Monster

Jurassic World: Rebirth, der siebte Teil der Jurassic Park-Saga, hat seinen ersten Trailer erhalten. Dieser neue Film wird die Dinge ein wenig ändern, indem er die Horrorelemente betont und den gesamten Film wieder an einem Ort ansiedelt, einer abgelegenen Insel, auf der einige alte Dinos wie Dilophosaurus und Sprinosaurus, aber auch neue Bestien, darunter einige mutierte Freaks, frei in einer fast "verlorenen Welt" wüten.

Gareth Edwards, Regisseur von Rogue One, Godzilla und The Creator, wird seinen eigenen naturalistischen Stil in das Franchise einbringen, das nach der Colin Trevorrow-Trilogie einen Neuanfang des Franchise darstellt. In gewisser Weise steht das im Widerspruch zum Ende von Jurassic World: Dominion vor nur drei Jahren: Jetzt leben die einzigen überlebenden Dinosaurier an nur einem Ort... Das ist der Ort, an dem die Tests für den ursprünglichen Jurassic Park stattfanden.

Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und Mahershala Ali führen die Besetzung an, es gibt keine wiederkehrenden Charaktere. "Fünf Jahre nach den Ereignissen von Jurassic World: Dominion hat sich die Ökologie des Planeten für Dinosaurier als weitgehend unwirtlich erwiesen. Die verbleibenden leben in isolierten äquatorialen Umgebungen mit Klimazonen, die denen ähneln, in denen sie einst gediehen. Die drei kolossalsten Lebewesen zu Lande, zu Wasser und in der Luft in dieser tropischen Biosphäre tragen in ihrer DNA den Schlüssel zu einem Medikament, das der Menschheit wundersame lebensrettende Vorteile bringen wird."

Jurassic World: Rebirth wird am 2. Juli 2025 eröffnet. Freust du dich auf mehr Jurassic World?