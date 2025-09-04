Erleichterte Naomi Osaka erreicht zum ersten Mal seit ihrer Mutterzeit das Halbfinale eines Grand-Slams

HQ

Naomi Osaka besiegte Karolína Muchová mit 4:6, 6(3)-7(7) und erreichte zum ersten Mal seit 2021, als sie zuletzt die Australian Open gewann, ein Grand-Slam-Halbfinale. Es ist auch ihr erstes Grand-Slam-Halbfinale, seit sie Mutter war, als sie 2023 ihre Tochter Shai zur Welt brachte. Nach einem Jahr Pause vom WTA-Circuit musste Osaka ungesetzt an Turnieren teilnehmen.

Diese US Open waren das erste gesetzte Turnier für sie (an 23 gesetzt, als sie auf Platz 24 der Welt kletterte), und wir haben die dominanteste Osaka seit langem gesehen (sie erreichte auch das Finale der Canadian Open im Juli). Dieser Sommer hat sie sicherlich noch erleichtert, denn sie gab nach dem Spiel zu, dass sie das Gefühl hatte, dass "hier etwas nicht stimmte" oder dass sie nicht gut genug war, als sie sah, wie andere Spielerinnen nach ihren Schwangerschaften zum Tennis zurückkehrten und es besser machten als sie.

"Ich weiß, dass Belinda [Bencic] das Halbfinale von Wimbledon erreicht hat, also hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich ein Rennen auf eine seltsame Art und Weise verlieren würde. Also ja, das ging mir durch den Kopf, aber jetzt bin ich hier und ich fühle mich, als wäre mir eine Last von den Schultern genommen worden."

Dieser Sieg bedeutet auch, dass Osaka alle ihre fünf Grand-Slam-Viertelfinals gewonnen hat. Sie wird am Freitag um 14:10, 1:10 Uhr auf Amanda Anisimova treffen. Eine Stunde zuvor kämpfen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula um das andere Ticket für das Finale der US Open am Samstag.