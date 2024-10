Erik ten Hag nach schlechtestem Saisonstart seit 35 Jahren von Manchester United entfernt

HQ

Die Krise von Manchester United hat den Chef von Trainer Erik ten Hag gefordert. Der Verein hat angekündigt, dass er den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen wird. Dies kommt nach dem schlechtesten Saisonstart von Manchester United seit 35 Jahren, mit 14 von 20 in der Premier League, mit nur 11 Punkten und nach nur 3 Siegen.

Der letzte Schlag war das gestrige Spiel gegen West Ham, das in der 92. Minute verloren ging, nachdem Casemiro mit seinem ersten Tor bei United den Ausgleich erzielt hatte.

"Wir sind Erik dankbar für alles, was er während seiner Zeit bei uns getan hat und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", sagte der Verein in einer Erklärung. Ruud van Nistelrooy wird Interimstrainer sein, bis ein neuer Trainer gefunden ist.

Xavi unter den Spitzenreitern für das Traineramt von Manchester United

Das Gerücht über einen Nachfolger von ten Hag ließ nicht lange auf sich warten, und einer der Namen, die in den Medien gemischt wurden, ist der von Xavi Hernández, nachdem er letztes Jahr den umstrittenen FC Barcelona verlassen hatte. Laut der spanischen Zeitung La Vanguardia ist Xavi jedoch keine Option für Man United.

Erik ten Hag hatte einen Vertrag bis 2026. Er kam 2022 zum Verein und belegte in seiner ersten Saison den dritten Platz in der Premier League, in der letzten Saison wurde er achter.

In der vergangenen Saison gelang es ihm jedoch, den FA Cup zu gewinnen und sich einen Platz in der Europa League zu sichern, obwohl sie in diesem Jahr noch kein Spiel im neuen Format gewonnen haben. Manchester United ist Englands am meisten geehrte Mannschaft, stand aber in den letzten Jahren im Schatten von Manchester City. Guardiolas Team steht jedoch vor einer anderen Krise...