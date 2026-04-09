Ergebnisse der Europa League am Mittwoch und der Spielplan für Donnerstag im Viertelfinale

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Die UEFA Europa League kehrte am Mittwoch, den 8. April, mit einem Spiel zwischen Braga und Betis zurück, das vom üblichen Donnerstag vorgezogen wurde. Das Spiel endete 1:1 in Italien, sodass für das Rückspiel, das nächste Woche in Sevilla stattfinden wird, alles ungeklärt bleibt.

Die restlichen Spiele finden heute Abend zur gleichen Zeit statt, mit Teams wie Freiburg, Aston Villa, Nottingham Forest und Porto:

Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 9. April



Bologna gegen Aston Villa — 21:00 MEST / 20:00 BST



Porto gegen Nottingham Forest — 21:00 MESZ / 20:00 BST



Freiburg gegen Celta Vigo — 21:00 MESZ / 20:00 BST



Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 16. April,



Celta Vigo gegen Freiburg — 18:45 CEST / 17:45 BST



Real Betis gegen Braga (1-1) — 21:00 MESZ / 20:00 BST



Nottingham Forest gegen Porto — 21:00 CEST / 20:00 BST



Aston Villa gegen Bologna — 21:00 CEST / 20:00 BST



Nach den Viertelfinals finden die Halbfinals am 30. April und 7. Mai statt, das Finale ist für den 20. Mai angesetzt. Wer glaubst du, wird diese Saison die Europa League gewinnen?