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Ergebnisse der Europa League am Mittwoch und der Spielplan für Donnerstag im Viertelfinale
Die meisten Viertelfinals der Europa League finden heute Abend statt, aber Betis und Braga haben gestern gegeneinander gespielt.
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Die UEFA Europa League kehrte am Mittwoch, den 8. April, mit einem Spiel zwischen Braga und Betis zurück, das vom üblichen Donnerstag vorgezogen wurde. Das Spiel endete 1:1 in Italien, sodass für das Rückspiel, das nächste Woche in Sevilla stattfinden wird, alles ungeklärt bleibt.
Die restlichen Spiele finden heute Abend zur gleichen Zeit statt, mit Teams wie Freiburg, Aston Villa, Nottingham Forest und Porto:
Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 9. April
- Bologna gegen Aston Villa — 21:00 MEST / 20:00 BST
- Porto gegen Nottingham Forest — 21:00 MESZ / 20:00 BST
- Freiburg gegen Celta Vigo — 21:00 MESZ / 20:00 BST
Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 16. April,
- Celta Vigo gegen Freiburg — 18:45 CEST / 17:45 BST
- Real Betis gegen Braga (1-1) — 21:00 MESZ / 20:00 BST
- Nottingham Forest gegen Porto — 21:00 CEST / 20:00 BST
- Aston Villa gegen Bologna — 21:00 CEST / 20:00 BST
Nach den Viertelfinals finden die Halbfinals am 30. April und 7. Mai statt, das Finale ist für den 20. Mai angesetzt. Wer glaubst du, wird diese Saison die Europa League gewinnen?