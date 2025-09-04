Erdbeben in Afghanistan: Mehr als 2.200 Tote und 3.600 Verletzte

HQ

Die neuesten Nachrichten über Afghanistan . Wir haben bereits gestern eine Nachricht geschrieben, in der wir verkünden, dass das Erdbeben in Afghanistan mehr als 1400 Menschen getötet und rund dreitausend weitere verletzt hat (hier).

Jetzt wissen wir mehr Details über den Vorfall. Jetzt wissen wir, dass die Zahl der Todesopfer auf mehr als zweitausendzweihundert Tote und etwa dreitausendsechshundert Verwundete gestiegen ist. "Alles, was wir hatten, ist zerstört worden", sagte einer der Bewohner.

In einigen Dörfern in den östlichen Provinzen wurden fast alle Gebäude zerstört, so dass die Familien gezwungen sind, im Freien zu schlafen, da die Nachbeben anhalten. Humanitäre Organisationen warnen davor, dass die Ressourcen versiegen, während politische Restriktionen und Kürzungen der Mittel die Hilfsmaßnahmen verlangsamen.