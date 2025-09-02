Erdbeben in Afghanistan hinterlässt über 1400 Tote und 3000 Verletzte

HQ

Die neuesten Nachrichten über Afghanistan . Wir haben bereits gestern eine Nachricht geschrieben, in der wir bekannt gaben, dass das Erdbeben in Afghanistan mehr als achthundert Menschen getötet und rund dreitausend weitere verletzt hat (hier).

Jetzt wissen wir mehr Details über den Vorfall. Inzwischen wissen wir, dass die Zahl der Toten auf mehr als vierzehnhundert und die der Verwundeten auf dreitausend gestiegen ist. In der Zwischenzeit stehen die Rettungsteams vor immensen Herausforderungen, wenn es darum geht, sich in unwegsamem Gelände und engen Straßen zurechtzufinden.

Die lokalen Gesundheitssysteme sind überfordert und stark auf internationale Hilfe angewiesen, da Großbritannien, Indien und andere Länder frühzeitig Unterstützung leisten. Die Behörden warnen, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte, wenn die Bergungsarbeiten angesichts des rauen Wetters und logistischer Hürden fortgesetzt werden.