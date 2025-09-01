Erdbeben in Afghanistan hinterlässt über 800 Tote und 2.800 Verletzte

HQ

Die neuesten Nachrichten über Afghanistan . Wir haben heute früh bereits eine Nachricht geschrieben, in der wir bekannt gaben, dass das Erdbeben in Afghanistan mehr als fünfhundert Menschen getötet und etwa fünfzehnhundert weitere verletzt hat (hier).

Jetzt wissen wir mehr Details über den Vorfall. Jetzt wissen wir, dass die Zahl der Toten und fast dreitausend Verletzten auf fast achthundert gestiegen ist. Gleichzeitig bittet die Taliban-Regierung um internationale Unterstützung, da die Rettungsteams in Schwierigkeiten geraten.

Hubschrauber evakuieren die Überlebenden, aber da die Auslandshilfe seit der Machtübernahme der Taliban stark reduziert wurde, hat die Regierung Schwierigkeiten, zu reagieren. Humanitäre Organisationen warnen, dass sich die Verwüstung weiter verschlimmern könnte, also bleiben Sie dran für weitere Updates.