Erdbeben in Afghanistan hinterlässt über 500 Tote und 1.500 Verletzte

Die neuesten Nachrichten über Afghanistan . Ein schweres Erdbeben hat in der Nacht den Osten Afghanistans erschüttert, mehr als 500 Menschen getötet und rund 1500 weitere verletzt, wie der staatliche Sender Radio Television Afghanistan (RTA) berichtete.

Ganze Gemeinden in den Bergregionen wurden dem Erdboden gleichgemacht, und die Retter hatten Mühe, abgelegene Dörfer zu erreichen, in denen viele unter eingestürzten Häusern eingeschlossen sind. Hubschrauber transportierten die Verwundeten in Krankenhäuser, während die Bewohner mit den Soldaten zusammenarbeiteten.

Die Behörden warnten, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könnte, wenn die Hilfsteams tiefer in schwer zugängliche Regionen vordringen, die bereits unter schweren humanitären Belastungen stehen. Die Geschichte entwickelt sich noch und wir kennen noch nicht das volle Ausmaß der Situation, also bleiben Sie dran für weitere Updates.