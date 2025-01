Sevilla-Spieler verhaftet, beschuldigt, gelbe Karten erzwungen zu haben, damit seine Freunde von der Wette profitieren konnten

HQ

Er erzwingt gelbe Karten, damit seine Freunde von den Wetten profitieren können. Das ist der sehr schwere Vorwurf gegen den Sevilla-Spieler Kike Salas, der heute verhaftet und dann wieder freigelassen wurde, nachdem sein Handy geklont wurde. Der 23-jährige Spieler war in letzter Zeit einer der besten Spieler der spanischen Mannschaft, aber die Polizei wurde misstrauisch, nachdem er in den letzten 9 Spielen der Liga 2023-24 7 gelbe Karten erhielt (und nur drei in den 28 vorherigen LaLiga-Spielen).

Die meisten gelben Karten kamen nach "fragwürdigen" Aktionen, sagt El Confidencial, das Medium, das diese Informationen veröffentlicht hat, und das in einer Zeit, in der das Team nicht wirklich etwas riskierte, was die Karten noch seltsamer machte.

Und die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass Salas diese gelben Karten erzwungen haben könnte, damit enge Leute wetten würden, die genau wussten, was passieren würde, und auf diese Weise große Geldsummen bekamen.

Die Ermittlungen dauern an, und wenn er für schuldig befunden wird, droht ihm eine schwere Strafe, nicht nur eine gesetzliche Strafe (zwischen sechs Monaten und drei Jahren Gefängnis), sondern auch eine lange Sperre. In der Zwischenzeit wird gemunkelt, dass der Spieler zum Serie-A-Klub Lazio transferiert wird...