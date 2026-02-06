Epic Games Store: "Wir planen definitiv, auf der neuen Hardware für die Xbox zu sein"

HQ

Es gibt viele Gerüchte über die nächste Xbox von etablierten Insidern, und Microsoft selbst hat sich mehrfach dazu geäußert, ebenso wie sein Partner AMD. Eine Sache, in der sich alle Informationen einig sind, ist, dass es eine Art Hybridkonsole sein wird, bei der man Xbox wie gewohnt laufen lassen kann, aber auch in anderen Shops einkaufen kann.

Wenn das stimmt, kannst du zum Beispiel Spiele kaufen, wo sie derzeit am günstigsten sind, oder vielleicht Titel, die nicht für Xbox verfügbar sind, wie Spiele von Sony und vielen Indies. Die Idee ist, dass die Spiele dann in einer einzigen Liste landen, sodass man sie ganz einfach auswählen kann, egal wo sie gekauft wurden.

Welche Stores auf der nächsten Xbox verfügbar sein werden, wissen wir noch nicht. Aber wir kennen einen, der interessiert ist, nämlich den Epic Games Store. In einem Interview mit Game File sagt Steve Allison, Chef des Epic Games Store, dass sie mit Microsoft über die nächste Xbox in Kontakt stehen, und fügt hinzu:

"Wir planen definitiv, auf der neuen Hardware für Xbox zu sein, denn sofern sich ihre Politik oder Haltung dazu nicht ändert, sagen sie uns, dass sie das begrüßen werden.

"Und wir werden am ersten Tag dort sein. Das wird wahrscheinlich erfordern, dass wir ihre Anforderungen einbauen, irgendeine Art von Software, die das unterstützt."

Im Grunde scheint Microsoft bestätigt zu haben, dass es optionale Stores für die nächste Xbox geben wird. Es wurde bereits mehrfach berichtet, dass die nächste Xbox-Konsole extrem leistungsstark sein wird, wobei zuverlässige Technik-Insider suggerieren, dass sie "in 100 % der Spiele eine bessere Leistung haben sollte" als die PlayStation 6, aber natürlich wird das seinen Preis haben.

Hoffentlich erfahren wir im Laufe des Jahres mehr, denn Xbox-Vertreter sagten im Herbst, dass sie 2026 "die Zukunft des Xbox-Ökosystems definieren werden ", da dies das Jahr ist, in dem Xbox 25 Jahre alt wird.