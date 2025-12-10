Microsoft wird 2026 "die Zukunft der Entwicklung des Xbox-Ökosystems" enthüllen

HQ

Im nächsten Jahr feiert Xbox sein 25-jähriges Jubiläum. Obwohl Microsoft heute die jüngste der drei großen Konsolenoptionen ist (Nintendo startete Famicom 1985 und Sony brachte PlayStation 1994 heraus), gibt es sie schon lange genug, dass es viele Spieler gibt, die noch nicht einmal geboren waren, als Xbox erschien, aber inzwischen alt genug sind, um eigene Familien zu gründen.

Natürlich werden sie dies auf verschiedene Weise markieren, nicht zuletzt durch neue Spiele ihrer größten Franchises: Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day und Halo: Campaign Evolved. Aber es wird auch auf andere Weise gefeiert, und in einem BBC-Interview kommentiert Jason Ronald, VP Next Generation bei Microsoft, was wir erwarten können, und sagt Folgendes über eine mögliche erweiterte Abwärtskompatibilität:

"Ich kann heute nichts ankündigen, aber was ich sagen kann: 2026 ist das 25-jährige Jubiläum der Xbox. Und wir wollen das großartige Erbe und die Geschichte von Xbox feiern sowie die Zukunft des Xbox-Ökosystems definieren. Ich kann also weder bestätigen noch widerlegen, was du fragst, aber bleib dran, wir haben nächstes Jahr viele spannende Dinge zu erzählen."

Kurz gesagt, es klingt so, als könnten wir 2026 mehr über die nächste Generation von Xbox-Konsolen erfahren. Derzeit wissen wir, dass sie extrem leistungsstark sein wird, und es sieht auch so aus, als würde sie eine Art Hybridkonsole mit PC- und Xbox-Funktionalität sein.