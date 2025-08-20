Enshrouded Teaser stellt Unterwasser-Gameplay vor

HQ

Enshrouded expandiert rasant und während der Gamescom enthüllte das Team einen Teaser für sein nächstes großes Update: Wake of the Water. Das Update, das im Oktober erscheint, lädt die Spieler ein, unter die Oberfläche zu tauchen - und fügt Wassermechaniken hinzu, etwas, das dem ansonsten hervorragenden Survival-RPG lange gefehlt hat.

Der Teaser-Trailer zeigte kurze Einblicke in schwimmende Abenteurer, reptilienartige Feinde, tropische Tempel und verborgene Schätze - eine aufregende Ergänzung, die verspricht, die bereits etablierten Systeme des Spiels aufzurütteln. Die Art und Weise, wie Wasser implementiert wird, könnte Embervale völlig verändern und dem Abenteuer eine ganz neue Dimension verleihen.

Details bleiben spärlich, aber dies ist ein großer Sprung nach vorn für Enshrouded. Am 7. Oktober werden Abenteurer auf der ganzen Welt endlich ihre Flossen umschnallen und sich in die Tiefe stürzen. Bis dahin könnt ihr euch den Teaser-Trailer unten ansehen.

Sind Sie bereit, in dieses neue Kapitel einzutauchen?