Emily Blunt und Cillian Murphy kehren in A Quiet Place Part III zurück

Der Horrorfilm A Quiet Place wurde sofort ein Erfolg, als er 2018 veröffentlicht wurde, vor allem dank seiner ursprünglichen Prämisse, aber auch wegen seines straffen Drehbuchs und exzellenten Schauspiels. Dies führte natürlich zu einer Fortsetzung im Jahr 2021, gefolgt vom Spin-off A Quiet Place: Day One im Jahr 2024 – und nun, wie Sie vielleicht wissen, ist ein dritter Hauptfilm in Arbeit.

John Krasinski steht erneut an der Spitze und hat nun einige der Schauspieler enthüllt, denen wir folgen werden, während das Abenteuer in A Quiet Place: Part III weitergeht – und es umfasst sowohl zurückkehrende Darsteller als auch neue Gesichter. In der erstgenannten Gruppe werden Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds und Noah Jupe ihre Rollen erneut übernehmen, ergänzt durch Jack O'Connell, Jason Clarke und Katy O'Brian.

Wir wissen nicht, wohin die Geschichte diesmal führen wird, aber Krasinski schreibt, dass der Film am 30. Juli nächsten Jahres Premiere feiert, sodass die Dreharbeiten wahrscheinlich recht bald beginnen werden, da es sich um einen Film handelt, der viel Postproduktion erfordert. Während die Dreharbeiten beginnen, sollten detailliertere Informationen zur Geschichte sowie welche Rollen die neuen Schauspieler übernehmen werden.

Was sind Ihre Erwartungen an A Quiet Place: Part III?