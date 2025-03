A Quiet Place Part III bestätigt in Entwicklung

Ein dritter "A Quiet Place"-Film findet offiziell statt, wie Produzent Brad Fuller während des laufenden SXSW-Festivals bestätigte. Er erklärte, dass die Verzögerung der Fortsetzung einfach auf die vollen Terminkalender der Beteiligten zurückzuführen ist, sowohl vor als auch hinter der Kamera, was es schwierig macht, den richtigen Zeitpunkt für die Produktion zu finden.

"Also, 'Day One' ist nicht 'A Quiet Place 3', nur um es klar zu sagen... 'A Quiet Place 3', wir fangen gerade an, es zusammenzustellen. Weißt du, als wir den ersten Film gemacht haben, hatte John [Krasinski] nicht viel um die Ohren. Er kam gerade von 'The Office' und wollte Regisseur werden."

Nach dem großen Erfolg der vorangegangenen Filme hat sich Krasinski zu einem der gefragtesten Namen der Branche entwickelt. Fuller äußerte sich jedoch vorsichtig optimistisch, dass die Produktion beginnen könnte, sobald Krasinski sein aktuelles Projekt abgeschlossen hat.

"Jetzt ist er so gefragt und es ist schwer, ihn zu bekommen... Er dreht gerade einen Film, und sobald er damit fertig ist, wird er sich hoffentlich ['A Quiet Place 3'] zuwenden. Wir alle wollen diese Trilogie beenden, und ich bin zuversichtlich, dass es darüber hinaus noch mehr 'Quiet Place'-Filme geben wird."

Seit seinem Debüt vor mehr als sieben Jahren hat sich A Quiet Place zu einem der am meisten gefeierten neuen Franchises des Genres entwickelt. Es gibt bereits Pläne, das Universum über die geplante Trilogie hinaus zu erweitern. Fuller erklärte, dass es im A Quiet Place-Universum viel Potenzial für weitere Geschichten gibt, wie der Prequel-Film A Quiet Place: Day One zeigte, der einen Einblick in die Anfänge bot.

Freust du dich auf weitere A Quiet Place-Filme?