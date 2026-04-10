Elon Musk verklagt Colorado wegen KI-Regulierung

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Wir bekommen eine weitere KI-bezogene Klage, denn laut Financial Times hat Elon Musk beschlossen, den Bundesstaat Colorado zu verklagen, da eine neue KI-Systemregulierung "die Rechte des ersten Verfassungszusatzes" verletzt – über sein Unternehmen xAI, das das KI-System Rok besitzt, das vor allem dafür bekannt ist, nicht immer mit seinem Eigentümer übereinstimmt zu sein.

Während solche Fälle meist Meinungsfreiheit im Zusammenhang mit Verleumdung betreffen, behauptet xAI, dass staatliche Gesetze, die Einwohner der Bundesstaaten zum Schutz vor "algorithmischer Diskriminierung" in mehreren Sektoren, einschließlich Bildung und Gesundheitswesen, verpflichten. Dies wird einen Präzedenzfall schaffen, da Colorado der erste Bundesstaat ist, der eine solche Gesetzgebung einführt, da das Gesetz im Juni dieses Jahres in Kraft tritt.

xAI behauptet, dass "seine Bestimmungen Entwicklern von KI-Systemen verbieten, Äußerungen zu produzieren, die der Bundesstaat Colorado nicht mag" – was die Gerichte nun weiter prüfen müssen. Während die lokale staatliche Regulierung von KI ein anhaltendes Anliegen in Bezug auf die Meinungsfreiheit ist, gilt das spezifische Gesetz in Colorado weithin als Unterstützung der Verbraucherrechte und insbesondere zur Vermeidung von Vorurteilen und Diskriminierung durch Algorithmen, wobei es ausdrücklich festlegt, dass verfassungsmäßige Rechte wie der erste Verfassungszusatz nicht eingeschränkt sind.