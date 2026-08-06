Electronic Arts Berichten zufolge wollen nach einer hochverschuldeten Übernahme von 55 Milliarden Dollar die Kosten um 700 Millionen Dollar senken

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Als die 55-Milliarden-Dollar-Übernahme von Electronic Arts kürzlich abgeschlossen wurde, wurde bestätigt, dass der Deal in zwei Teilen abgeschlossen wurde. Die verschiedenen Investoren, die sich zusammengeschlossen hatten, um den riesigen Verlag zu übernehmen, hatten rund 36 Milliarden Dollar des Verkaufs bezahlt, aber die restlichen etwa 20 Milliarden Dollar wurden durch einen Kredit gegen EA abgedeckt. Es gilt aufgrund dieses Schrittes als einer der größten Leveraged Buyouts der Geschichte.

Aber die große Frage, die EA jetzt mit einer gewaltigen Schuldenlast von 20 Milliarden Dollar auf den Schultern hat, ist, wie das Unternehmen diese enorme Summe reduzieren und den Kredit abschaffen wollte. Wir haben nun einen Einblick erhalten, da Jason Schreier von Bloomberg bei Bluesky enthüllt hat, dass es Pläne gibt, die Kosten um wahnsinnige 700 Millionen Dollar zu senken.

Tatsächlich werden von diesen Kosteneinsparungen 170 Millionen Dollar aus "organisatorischen Effizienzen" stammen, was, wenn man dieses Unternehmens-Kauderwelsch übersetzt, im Grunde Massenentlassungen und vielleicht sogar ganze Studios schließen und Projekte absagen.

Trotzdem wird ein enormer Kredit zurückgezahlt werden müssen, weshalb viele zunehmend besorgt werden, ob EA seine ohnehin schon recht aggressiven Monetarisierungsbemühungen in seinen Spielen ausweiten wird. Nichts davon wurde bisher bestätigt, aber wenn ein Unternehmen 20 Milliarden Dollar zurückzahlen muss, ist es nur natürlich, mit ziemlich drastischen Maßnahmen zu rechnen.