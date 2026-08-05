Die 55-Milliarden-Dollar-Übernahme von Electronic Arts wurde abgeschlossen

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Letzte Woche wurde berichtet, dass die monumentale Übernahme von Electronic Arts im Wert von 55 Milliarden Dollar bereits diese Woche abgeschlossen werden sollte, und siehe da, das ist offiziell passiert. Wie in einer Pressemitteilung von EA bestätigt wurde, wurde der riesige Spiele-Publisher von einem Investmentkonsortium übernommen, das Saudi-Arabiens Public Investment Fund (PIF), Affinity Partners (geleitet von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner) und Silver Lake umfasst.

Dieser Deal wurde in zwei Teilen durchgesetzt. Die beteiligten Investmentgesellschaften haben bereits 36 Milliarden Dollar an EA gezahlt, aber weitere 20 Milliarden Dollar wurden gegen das Unternehmen geliehen, was als einer der größten Leveraged Buyouts der Geschichte gilt. Das bedeutet, dass EA nun eine Schuldenlast von 20 Milliarden Dollar hat, die sie letztlich zurückzahlen müssen – etwas, das zweifellos zu Sparmaßnahmen führen und sogar zu aggressiveren Monetarisierungsbemühungen in EAs ohnehin schon gut monetarisierten Projekten führen könnte.

Zum Thema Übernahme sagte EA-CEO Andrew Wilson: "Dieser Moment würdigt die außergewöhnlichen Menschen, deren Kreativität, Ehrgeiz und Leidenschaft EA zu einem der weltweit führenden Unternehmen für interaktive Unterhaltung gemacht haben. Wir treten dieses nächste Kapitel aus einer Position der Stärke mit Partnern ein, die unsere Vision und unseren Ehrgeiz teilen. Gemeinsam investieren wir mutig, beschleunigen Innovationen und bauen die nächste Generation von Spielen und Erlebnissen für die hunderten Millionen Spieler und Fans, die uns täglich inspirieren."

Mit dem Abschluss des Geschäfts werden die EA-Aktionäre für jede Aktie des Unternehmens, die sie besitzen, 210 US-Dollar in bar erhalten, und da EA nun ein privates Unternehmen ist, wurde es von der NASDAQ delistet.