Elden Ring: Tarnished Edition für Nintendo Switch 2 auf 2026 verschoben

Während es den Anschein hat, dass diejenigen, die bei den letzten Veranstaltungen Elden Ring für Nintendo Switch 2 ausprobieren konnten, von einer deutlichen Verbesserung der Leistung sprechen, sind wir immer noch traurig über den Zustand, in dem wir die Tarnished Edition während der Gamescom kennengelernt haben. Ein Build, der nie der Öffentlichkeit hätte vorgestellt werden dürfen und der zeigte, dass der geliebte GOTY von 2022 auf Nintendos neuer Konsole praktisch unspielbar ist, wie wir in unseren ersten Eindrücken reflektiert haben.

Wir waren definitiv nicht die einzigen, die sich beschwert haben, denn das Entwicklerteam hat seitdem daran gearbeitet, die Leistung des Spiels zu verbessern. Um es in einen akzeptablen Zustand für den Start zu bringen, musste es natürlich verzögert werden.

Jetzt ist es offiziell, und der offizielle Elden Ring -Account auf X bestätigt, dass Elden Ring: Tarnished Edition im Jahr 2026 veröffentlicht wird. In einem sehr formellen Text entschuldigt sich das Team aufrichtig bei den Fans dafür, dass es nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung in diesem Jahr geschafft wurde, und bedankt sich für ihre Unterstützung. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein neues Veröffentlichungsdatum für das Spiel festgelegt, obwohl wir hoffen, dass GTA VI immer noch für Mai nächsten Jahres geplant ist.

Hast du vor, Elden Ring auf Nintendo Switch 2 zu spielen?