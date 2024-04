Eiyuden Chronicle wird irgendwann eine Fortsetzung bekommen

HQ

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes wird erst am Dienstag veröffentlicht, aber Entwickler Rabbit & Bear Studios sagt bereits, dass sie die von Suikoden inspirierte Serie fortsetzen wollen und an einer Fortsetzung arbeiten.

Während eines Reddit-AMA (Ask Me Anything) wurde das Studio gefragt, ob der tragische Tod des Drehbuchautors Yoshitaka Murayama die Zukunft der Eiyuden Chronicle-Serie beeinflusst. Sie antworteten:

"Wir arbeiten an einer Fortsetzung. Es ist sehr schade, dass Murayama nicht mehr unter uns ist, aber wir haben viele Dinge mit ihm besprochen. Ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, Murayamas Vermächtnis fortzuführen, und ich möchte sein letztes Werk immer in Ehren halten. Ich hoffe, dass viele Leute dieses Spiel unterstützen werden."

Murayama starb im Februar, nur zwei Monate vor der Premiere von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Er war einer der wahren Veteranen von Konamis Suikoden-Team, das später aufhörte und Rabbit & Bear Studios gründete, weil Konami kein Interesse mehr an der Spieleentwicklung zu haben schien.

Natürlich haben wir demnächst eine Rezension des Abenteuers, die für PC, PlayStation, Switch und Xbox verfügbar sein wird (und vom ersten Tag an im Game Pass enthalten ist), in der wir euch sagen werden, ob die spirituelle Suikoden-Fortsetzung den Originalspielen gerecht wird.