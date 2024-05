Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes bekommt ziemlich bald mehr DLC

HQ

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes wurde letzten Monat veröffentlicht und erhielt ziemlich gute Kritiken. Das Abenteuer wurde oft als spirituelle Fortsetzung der Suikoden-Serie bezeichnet und wird größtenteils von denselben Leuten entwickelt, die letzteres vor fast 20 Jahren bei Konami entwickelt haben.

Allerdings lief nicht alles reibungslos, da viele Spieler Probleme mit Bugs hatten, an denen Rabbit and Bear Studios seitdem arbeitet. Aber jetzt scheint es, dass sie mit dem Status des Spiels recht zufrieden sind und daher Informationen über seine Zukunft über X geteilt haben, und es scheint, als ob wir im Spätsommer und im Herbst mit DLC rechnen können.

Die Charaktere Melisa, Sei und Marcus werden alle neue Abenteuer erleben, wobei jeder DLC im August, September und Oktober veröffentlicht wird. Wir haben zwar keine Details darüber, wie umfangreich diese Ergänzungen sein werden, aber es ist natürlich schön zu hören, dass mehr Eiyuden Chronicle kommen wird.

Die Entwickler haben bereits gesagt, dass sie Pläne für eine Fortsetzung haben, so dass wir in Zukunft wahrscheinlich mehr von der Serie sehen werden. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ist ab sofort für PC, PlayStation, Switch und Xbox erhältlich - und es ist in deinem Game Pass-Abonnement enthalten.