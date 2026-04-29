Eine Verfilmung? The Blood of Dawnwalker ist in erster Linie ein Videospiel, aber es gibt "viel Lore" zu entdecken in Fortsetzungen oder "anderen Medien"

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Da sich ein Rudel der Rebel Wolves buchstäblich als rebellische Entwickler versammelt hat, die das ebenfalls polnische Studio CD Projekt Red verlassen haben, und The Blood of Dawnwalker als düsteres Fantasy-Open-World-Rollenspiel mit tiefen Wurzeln in den Landesgeschichten beschrieben wird, scheinen die Vergleiche mit The Witcher unvermeidlich.

Aber in unserem Fall, da The Witcher zuerst Andrzej Sapkowskis Buchreihe, dann CDPRs Spielesaga und schließlich Netflix' TV-Serie war, wollten wir wissen, ob die Schöpfer dieser neuen Interpretation vampirischer mittelalterlicher Fantasy sie von Anfang an als transmediales Eigentum betrachtet haben oder vielleicht als Spielefranchise, die mehrere Teile umfassen könnte.

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"Ich meine, im Allgemeinen sind wir in erster Linie ein Spieleentwicklungsunternehmen, also konzentrieren wir uns darauf, exzellente Spiele zu erschaffen, die den Leuten Spaß machen", erinnert Gamereactor-Kreativdirektor Mateusz Tomaszkiewicz im obigen Video.

"Aber wir werden sehen, wohin es uns führt", fährt er fort. "Natürlich haben wir viel Lore und tiefgründige Lore geschaffen, die wir in diesem ersten Spiel noch nicht einmal erforschen, also ist es sehr reichhaltig, und ich glaube, es gibt auch viele Möglichkeiten für andere Medien. Aber unser erster Fokus, unsere Hauptpriorität, sind Videospiele".

Dies ist die letzte Frage aus unserem Interview um die 14-Minuten-Marke, aber wir empfehlen Ihnen, das vollständige Video anzuschauen, wenn Sie exklusive Einblicke in eines der erfrischendsten RPGs bekommen möchten, die wir in letzter Zeit gesehen haben. The Blood of Dawnwalker erscheint am 3. September 2026 für PC, Xbox Series und PS5.

Wie erwarten Sie, dass das Dawnwalker-IP in Zukunft wachsen wird?