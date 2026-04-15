Eine Studie warnt, dass Russland im 90-Tage-Kriegsszenario die baltischen Staaten überrennen könnte.

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Eine neue Szenariostudie der Baltic Defense Initiative, die von Defense News erwähnt wurde, legt nahe, dass Russland unter extremen Bedingungen die baltischen Staaten innerhalb von 90 Tagen zur Kapitulation zwingen könnte, ohne eine konventionelle Bodeninvasion über Grenzen hinweg.

Die in Vilnius, Litauen, basierende Analyse, skizziert eine hypothetische Zukunft, die von geschwächter NATO-Kohäsion, erschöpften US-Militärvorräten nach einem langwierigen Iran-Konflikt und politischer Zersplitterung in Europa geprägt ist.

"Am 90. Tag stellt Moskau ein Ultimatum: Alle drei baltischen Staaten akzeptieren die russische Besatzung – oder Riga und Tallinn folgen als nächstes", heißt es im Bericht der Baltic Defense Initiative.

Er beschreibt eine Abfolge von Massenangriffen mit Raketen und Drohnen, einschließlich des Einsatzes groß angelegter unbemannter Systeme, die darauf abzielen, kritische Infrastruktur und die Regierungskontinuität in Litauen sowie in den benachbarten baltischen Ländern zu unterbinden.

Der Bericht geht von einem umfassenderen geopolitischen Zusammenbruch aus, bei dem verbündete Abschreckungsstrukturen erheblich schwächer werden, einschließlich hypothetischer politischer Veränderungen in Westeuropa, die kollektive Verteidigungsverpflichtungen verringern.

Das Szenario ist jedoch explizit theoretisch und basiert auf extrapolierten Fähigkeiten und Trends und nicht auf einer Bewertung der aktuellen militärischen Absicht. Dennoch sehr interessant, wenn man genauer hinschauen möchte: Go!