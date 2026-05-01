Eine neue Umfrage zeigt, dass Spieler Konsolen basierend auf exklusiven Titeln auswählen

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Der Trend war bis vor wenigen Monaten offensichtlich. Immer mehr Spiele wurden auf mehreren Plattformen veröffentlicht; Sony setzte auf Lego Horizon Adventures für die Switch und Helldivers II für die Xbox, während Microsoft das Konzept noch weiter ausbaute. Aber... Dann begannen die Berichte einzutreffen. Sony schien seine Multiplattform-Bemühungen zurückzufahren, und nicht einmal der PC war sicher.

Die eigentliche Überraschung kam jedoch vor einer Woche, als Microsoft ebenfalls berichtet wurde, seinen Ansatz zu exklusiven Spielen neu zu bewerten, um stattdessen die Xbox zu stärken.

Wir wissen nicht genau, was zu diesen plötzlichen Veränderungen geführt hat, aber es ist vernünftig anzunehmen, dass die Unternehmen riesige Datenmengen analysiert, gelegentlich Studien zu diesem Thema gelesen und beobachtet haben, wie Nintendos exklusive Titel die Switch-2-Verkäufe rasant angetrieben haben, und zu dem Schluss gekommen sind, dass Exklusivtitel notwendig sind. Nun übermittelt Chris Dring, Gründer von The Game Business, eine Botschaft, die wahrscheinlich keinen von euch überraschen wird, basierend auf einer neuen Circana-Verbraucherumfrage unter amerikanischen Spielern.

Es stellt sich heraus, dass der Hauptgrund, warum Menschen eine Konsole einer anderen vorziehen, exklusive Spiele sind. 41 Prozent nannten dies als Hauptgrund, während 38 Prozent angaben, dass ihre Freunde und/oder Familie diese Plattform nutzen.

Die Tatsache, dass fesselnde Inhalte, die sonst nirgendwo verfügbar sind, Kunden anziehen, sollte für niemanden völlig überraschend sein, und sicherlich können viele von euch, die das hier lesen, nachvollziehen.