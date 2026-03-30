Eine einigermaßen erschwingliche PS6 ist weiterhin möglich, aber Sony wird sich laut Leaker wahrscheinlich nicht die Mühe machen.

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Da die PlayStation 5 so aussieht, als wäre sie die erste Sony-Konsole, die am Ende ihres Lebenszyklus teurer zu kaufen ist als zu Beginn, gibt es keine großen Hoffnungen, dass die PlayStation 6 ein erschwinglicher Gaming-PC wird. Es wird angenommen, dass es zwar möglich ist, dass die Konsole "nur" 699 Dollar kostet, Sony aber nicht versuchen wird, die Kosten der Konsole so niedrig wie möglich zu halten, angesichts des Mangels an Konkurrenz heutzutage.

Laut dem Leaker KeplerL2 (über Wccftech) liegen die Kosten aller Komponenten für die PlayStation 6 bei etwa 750 Dollar. Daher könnte Sony mit einer erheblichen Subvention theoretisch die PS6 immer noch für 699 Dollar verkaufen. "Die Frage ist, ob Sony sich jetzt überhaupt noch die Mühe macht, da Xbox keine direkte Konkurrenz mehr ist." KeplerL2 schreibt.

Es wird erwartet, dass Project Helix einen anderen Markt anstrebt; da Xbox' nächste Konsole PC-Gaming mit gesteigerter Leistung kombinieren will, wird sie wahrscheinlich sehr teuer sein und eher für echte Spielebegeisterte als für Leute, die einfach nur eine Maschine zum Spielen wollen. Daher könnte dies die erste Generation seit langer Zeit sein, in der Sony praktisch freie Hand hat.

Letzte Woche kündigte Sony eine Preiserhöhung für die PlayStation 5-Reihe an. Da die RAM-Preise weiterhin hoch sind und die Kosten für andere Komponenten ebenfalls steigen, ist es möglich, dass sich die weltweite Lage bis zur Präsentation und Preisgestaltung der PS6 noch nicht beruhigt hat.