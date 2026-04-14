Eine deutliche Mehrheit der Resident Evil Requiem Käufer hat das Spiel tatsächlich beendet

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Wie du wahrscheinlich weißt, ist es ziemlich üblich, dass Leute Spiele spielen, ohne sie jemals zu beenden. Die Abschlussquoten sind oft überraschend niedrig, und es ist sehr selten, dass mehr als 50 % der Spieler ein Spiel abschließen. Für große Abenteuer und Rollenspiele kann diese Zahl bis zu 20 % liegen (einschließlich großer Hits wie Red Dead Redemption II und The Witcher 3: Wild Hunt), aber bei wirklich guten, sorgfältig gestalteten Erlebnissen ist sie meist etwas höher.

Dennoch sind die Ergebnisse für Resident Evil Requiem sehr beeindruckend. Ungeek hat untersucht, wie viele Spieler das Achievement/die Trophäe freigeschaltet haben, indem sie das Spiel auf PC und PlayStation 5 abgeschlossen haben, und zeigt, dass die Zahlen auf Steam bei 70 % und auf PlayStation 5 bei 67 % liegen. Das sind für sich genommen ausgezeichnete Ergebnisse, aber auf der Xbox sind sie tatsächlich noch beeindruckender, wo Neogaf-Nutzer überprüften, wie viele Xbox Series S/X-Spieler die Errungenschaft "Rookie Agent" ("Hauptstory auf mindestens Casual-Schwierigkeitsgrad") freigeschaltet haben, und das sind volle 90 %.

Kurz gesagt, es scheint ein Spiel zu sein, das die Leute kaufen und tatsächlich durchspielen. Es hilft, dass es ein sehr gutes Spiel ist, relativ kurz und einfach zu beenden, und dass es story-orientiert ist, sodass die Leute das Ende sehen wollen. Außerdem werden die Zahlen wahrscheinlich dadurch verstärkt, dass es noch keinen Abonnementdienst gibt, was bedeutet, dass die Zahl hauptsächlich tatsächliche Käufer umfasst. Unabhängig davon sind dies wirklich bemerkenswerte Zahlen für Capcom und zeigen, dass die Spieler im Allgemeinen zufrieden sind, da sie dieses spannende Abenteuer spielen, anstatt zu etwas anderem überzugehen.