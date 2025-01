Champions-League-Ergebnisse von Bayern, Madrid, Paris und Man City am 7. Spieltag

HQ

Die Champions League steht kurz vor dem Ende ihrer Ligaphase, und am 7. Spieltag hatten viele Fans ein besonderes Auge auf ein bestimmtes Spiel gerichtet: Paris Saint-Germain gegen Manchester City.

Beide Mannschaften standen kurz vor der Disqualifikation und waren aus den Top 24 ausgeschieden, und das Spiel im Parc des Princes könnte nicht spannender sein, da PSG nach zwei Toren von Grealish und Haaland zurückkam. Dembélé, Barco, A Neves und Gonçalo Ramos, vier Tore in 25 Minuten, verurteilten Manchester City, das derzeit nicht in den Top 25 steht und am kommenden Mittwoch gewinnen muss.

Eine weitere Überraschung des Abends war die 0:3-Niederlage gegen Bayern München gegen Feyenoord. Die Bayern tun sich in der Premier League überraschend schwer und haben in diesem Jahr 3 von 7 Ligaphasen verloren. Rechnerisch sind sie aber zumindest für die K.o.-Phase noch bestätigt, wie es bei Real Madrid der Fall ist, das seinen Torschnitt durch einen 5:1-Sieg gegen RB Salzburg durch Tore von Rodrygo, Mbappé und Vinícius verbesserte.

Arsenal sicherte sich mit einem 3:1-Sieg gegen NK Dinamo den dritten Tabellenplatz , wenn auch nicht genug, um das Achtelfinale zu garantieren: Die einzigen Teams, die das Erreichen der K.o.-Playoffs vermeiden können, sind Barcelona und Liverpool.

Champions League Ergebnisse von Mittwoch, 22. Januar



Schachtar Donezk - Brest 2:0



Leipzig - Sporting CP 2:1



Mailand - Girona 1:0



Sparta Prag - Inter 0:1



Arsenal - NK Dinamo 3:0



Celtic - Young Boys 1:0



Feyenoord - Bayern München 3:0



Paris Saint-Germain - Manchester City 4:2



Real Madrid - Salzburg 5:1



Um Nachteile mit Mannschaften zu vermeiden, die wissen, woran sie sind, werden in der kommenden Woche alle Champions-League-Spiele zur gleichen Zeit ausgetragen: Mittwoch, 29. Januar um 21:00 Uhr MEZ.