Ein Sony-Manager wünscht sich nach dem Ende der Discs eine friedliche Koexistenz mit dem PC

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Trotz Drohungen mit einem Blackout und Hunderttausenden von Unterschriften, die Sony auffordern, PlayStation-Discs weiterzuführen, scheint 2028 tatsächlich das Ende der PlayStation-Disc zu markieren. Das wurde in einem kürzlichen Finanzergebnis-Call bestätigt, in dem Sonys CFO ebenfalls kommentierte, wie das Unternehmen in einer rein digitalen Zukunft Abstand zu PC halten kann.

Laut Lin Tao, Sonys Executive Officer und Finanzvorstand, lag der Unterschied zwischen Konsole und PC nie wirklich an der Disc. "Wir sind nicht der Meinung, dass die Disc der Faktor ist, der sich vom PC unterscheidet. Für den PC gibt es bestimmte Möglichkeiten, als Nutzer mit dem PC zu spielen. Es ist ein langer Schwanz. Unsere Stärke ist, dass der kuratierte Inhalt eine unserer Stärken ist. Die stabile Spielumgebung ist eine weitere Stärke. Im Vergleich zum High-End-Gaming-PC ist unser Produkt erschwinglicher. Wir sind nicht der Meinung, dass die Scheibe selbst ein starker Faktor für die Differenzierung ist. Künftig können wir friedlich mit PC-Spielen koexistieren", sagte Tao (über Wccftech).

Das Argument der stabileren Spielumgebung ist solide, ebenso wie die kuratierten Inhalte. PlayStation entfernt sich davon, seine Exklusivtitel auf den PC zu bringen, und das ist ein Vorteil eines Konsolenerlebnisses. Allerdings mag das Argument der Erschwinglichkeit heutzutage etwas veraltet wirken, denn im Gaming ist nichts wirklich erschwinglich, egal ob PlayStation, Xbox oder PC-Spieler. Klar, ein High-End-PC wird immer noch viel teurer sein als eine PS5, aber da die Preise für PC-Komponenten und PS5-Konsolen in die Höhe schnellen, verdrängt sich das Gaming als erschwingliches Hobby.