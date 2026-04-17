Ein Reddit-Nutzer hat gerade einen funktionierenden Lego-PC gebaut

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Wir wissen alle, dass der Bau eines eigenen PCs ein Projekt ist und damit alle möglichen interessanten Optionen einhergehen. Jetzt hat ein Reddit-Nutzer einen Gaming-Desktop aus Legosteinen gebaut. "OkDebate6649" hat einen Versuch dokumentiert, einen funktionierenden Gaming-PC zu bauen, der vollständig in einem Lego-Stein-Gehäuse untergebracht ist, wie Tech Radar berichtet.

Das Gerät basiert auf einem AMD BC-250 Mainboard und ist im Wesentlichen eine abgespeckte PlayStation 5 APU mit sechs Zen 2 CPU-Kernen, 24 RDNA2 Compute Units in der GPU und 16 GB Speicher. Die tatsächliche Leistung entspricht ungefähr der einer Nvidia GTX 1660 Ti Grafikkarte, was sie für 1080p-Gaming mit mittleren bis hohen Einstellungen geeignet macht. Das gesamte Lego-Fahrgestell wurde so gestaltet, dass es einem alten Macintosh ähnlich sieht, wie er in den 1980er und 1990er Jahren von Apple verkauft wurde.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass man, wenn man dieses Mainboard wie "OkDebate6649" gerade in einem Computer verwenden möchte, sein System unter Linux laufen lassen muss, da das Board nicht mit Windows 11 kompatibel ist.