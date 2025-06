Ein neues SpongeBob Schwammkopf-Spiel wird anscheinend dieses Wochenende enthüllt

Es sieht so aus, als würden wir irgendwann in den nächsten Tagen ein neues SpongeBob SquarePants Spiel kennenlernen. Wie Gematsu bemerkt hat, enthüllen eine Reihe von Bewertungen von verschiedenen Bewertungsgremien auf der ganzen Welt die Existenz eines Projekts mit dem Titel SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide.

Die Bewertung der deutschen USK behauptet, dass es sich um einen Action-Titel handelt, der auch für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, wobei der koreanische GRAC hinzufügt, dass es für Kinder ab 12 Jahren sein wird. Wie erwartet wird es von THQ Nordic veröffentlicht, aber es wird noch kein Entwickler erwähnt, was bedeutet, dass unklar ist, ob es sich um eine Purple Lamp -Produktion handelt oder nicht.

Wann dieses Spiel Realität wird, wäre eine vernünftige Annahme, dass Summer Game Fest im Laufe des Tages erscheint, da es unwahrscheinlich ist, dass der Titel an eine plattformspezifischere Show wie die Xbox Games Showcase oder die PC Gaming Show oder noch mehr auf Indie zugeschnittene Übertragungen wie Day of the Devs angehängt wird.

Wenn man sich das Veröffentlichungsdatum oder -fenster ansieht, haben THQ Nordic letztes Halloween bestätigt, dass irgendwann im Jahr 2025 ein neues SpongeBob-Spiel erscheinen wird, was darauf hindeutet, dass es sich um das fragliche Projekt handelt.