Ein Modder hat es geschafft, Halo: Combat Evolved auf einer Switch zum Laufen zu bringen

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Sofern Microsoft seine Meinung nicht ändert, sieht es so aus, als würde Halo: Campaign Evolved später in diesem Jahr für die PlayStation 5 erscheinen und damit das erste Spiel der Reihe für Sonys Konsolen werden. Was die Switch und die Switch 2 betrifft, wurde noch nichts angekündigt, aber das heißt nicht, dass wir Master Chiefs erstes Abenteuer nicht auch auf Nintendos Plattformen genießen können.

X-Nutzer Generalkidd (über Windows Central) hat es geschafft, eine modifizierte Switch so zu bringen, dass sie Halo: Combat Evolved, die ursprüngliche Xbox-Version, ohne cloudbasierte Workarounds ausführen kann. Das Spiel wird einfach heruntergeladen und läuft lokal, und ein Kommentar zeigt, dass dies über eine ARM64-Version des Xbox-Emulators Xemu erreicht wird.

Diese Leistung hat sogar die Aufmerksamkeit von Halo Studios Community-Manager Brian Jarrard auf sich gezogen, der zwar nicht besonders verärgert wirkt, aber ein animiertes GIF mit dem Text teilt: "Ich mag dich, aber du bist verrückt."

Wir bezweifeln, dass viele Leute ihre Switch für ein Xbox-Spiel von 2001 modifizieren möchten, daher ist es wahrscheinlich nicht so nützlich, aber es macht trotzdem Spaß, Bungies erste Ringwelt auf einer Nintendo-Konsole laufen zu sehen.