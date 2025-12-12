Arne Slot wird heute mit Mohamed Salah über seine Zukunft bei Liverpool sprechen

HQ

Die heikle Situation zwischen Liverpool und Mohamed Salah muss bis zum Ende des Afrika-Cups warten, wo der ägyptische Nationalspieler nächsten Montag abreisen wird und, je nachdem, wie weit Ägypten im Wettbewerb steht, möglicherweise erst nach dem Finale am 18. Januar zurückkehrt. Das geschieht, nachdem Salah gesagt hatte, er habe das Gefühl, vom Team "unter den Bus geworfen" worden zu sein, weil Trainer Arne Slot ihn in den letzten Spielen des Vereins auf der Bank zurückließ.

Am Freitagmorgen wird Arne Slot sich mit Salah treffen, um über seine Zukunft im Verein zu sprechen. Der Reds-Trainer sagte, dass der Ausgang des Gesprächs "bestimmen wird, wie die Dinge für Salah aussehen" werden, beim Liverpool-Spiel am Samstag gegen Brighton, seinem letzten Spiel vor dem Abzug zum Afrikacup... und möglicherweise sein letztes Spiel für Liverpool?

"Ich habe keinen Grund, nicht zu wollen, dass er bleibt", sagte Slot heute. Anfang dieser Woche sagte er, er habe "keine Ahnung", ob Salah Liverpool während des Winter-Transfermarktes verlassen und nur ein halbes Jahr für seine aktuelle Zweijahresverlängerung beim englischen Klub erfüllen würde, die bis 2027 läuft.