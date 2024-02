Ein erster Blick auf Lex Luthor aus Superman: Legacy

HQ

James Gunn und seine Crew sind fast bereit, mit den Dreharbeiten zum kommenden Superman: Legacy zu beginnen, der im Juli nächsten Jahres Premiere feiert, und heute hatte die gesamte Crew eine Tischlesung vor Ort in Atlanta, Georgia.

Während wir schon vorher über die gesamte Besetzung Besetzung Bescheid wussten, einschließlich David Corenswet und Rachel Brosnahan als Superman und Lois Lane, können wir nicht umhin, Nicholas Hoult in der oberen rechten Ecke mit einer Glatze zu versehen. Er spielt den legendären (glatzköpfigen) Bösewicht Lex Luthor, und wir gehen davon aus, dass er im Film nicht so glücklich aussehen wird wie auf diesem Foto, aber es ist immer noch ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.

Gestern haben wir auch einen Blick auf das neue Superman-Logo geworfen, das ihr euch hier ansehen könnt.